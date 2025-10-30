Состоялся торжественный спуск на воду нового СПК на подводных крыльях «Валдай 45Р»
Сегодня, 30 октября, на производственном комплексе «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» в Чкаловске состоялся торжественный спуск на воду нового скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» для Саратовской области. Это уже 21-е судно серии.
Новый теплоход получил имя «Генерал Панфилов» в честь Ивана Васильевича Панфилова, уроженца Саратовской области, героя Великой Отечественной войны.
Это будет третий «Валдай» в регионе, где уже успешно работают теплоходы «Юрий Гагарин» и «Пётр Столыпин». За навигацию 2025 года суда перевезли более 22 тысяч пассажиров, подтвердив высокую востребованность скоростных речных перевозок.
«Правительство Нижегородской области продолжает активную целенаправленную работу по развитию речного сообщения и увеличению флота. Нижегородская область ежегодно бьёт рекорды по пассажиропотоку и открывает новые маршруты, что позволяет охватить целый ряд населённых пунктов с воды.
Спуск на воду 21-го „Валдая“ доказывает: судостроительная отрасль развивается. „ЦКБ по СПК им. Алексеева“ вносит весомый вклад в общие усилия. Успех конструкторского бюро укрепляет позиции Нижегородской области, а значит, и всей страны.
Нас ждут большие задачи: вместе с возрождением речного туризма мы начинаем говорить о потенциальном выходе на зарубежные рынки. Это непросто, результаты потребуют времени, но дорогу осилит идущий», — отметил Дмитрий Старостин.
Развитие «крыталого» флота продолжается: в настоящее время на производственном комплексе «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» строятся 4 ед. СПК «Валдай 45Р» и 6 ед. СПК «Метеор 120Р».
Сегодня мы с гордостью спускаем на воду новый «Валдай» для эксплуатации в Саратовской области. Это еще один важный шаг в пополнении скоростного флота России и открытие новых транспортных возможностей для региона.
Хочу выразить большую благодарность сотрудникам ЦКБ за добросовестный труд, профессионализм и самоотдачу, нашим партнёрам за ответственную работу в непростых условиях, Правительству Нижегородской области — за неизменную поддержку нашего предприятия и судостроительной отрасли в целом, и заказчикам — за доверие и совместную работу.
Каждое такое судно — это шаг к возрождению скоростного флота России. Наша следующая стратегическая задача — увеличить объем выпуска продукции. Мы уверены, что российские суда будут востребованы не только внутри страны, но и на зарубежных рынках.
Мы создаем будущее речного транспорта, у нас один курс, и этот курс — только вперед! — Захар Сидоренко, врио генерального директора АО «ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева».
