На полигоне в Московской области «Калашников» презентовал линейку пистолетов Лебедева ПЛК, МПЛ и МПЛ-1. Это компактное и легкое оружие с увеличенным магазином, пистолеты стреляют не только стандартными девятимиллиметровыми патронами, но и бронебойными.

«Оружие в первую очередь выигрывает эргономикой. Характерная деталь — у нас возвратный механизм мультипружинный. Он вроде бы сложный, но такая сборка дает очень большой выигрыш с точки зрения эксплуатации, живучести», — рассказал Лебедев.

Конструктор всегда лично тестирует новинки. Он специально подписал контракт, отправился в Луганскую Народную Республику и собрал реальные отзывы военных.

«Конечно, повально выражают довольство, что наконец-то у нас в Отечестве появилась, как в свое время говорили наши специалисты, машина, сделанная для человека», — отметил Лебедев.

Представленные концерном модели уже начали использовать в Росгвардии, МВД и других силовых структурах. Серийное производство пистолетов освоено на Ижевском механическом заводе.

«У нас был достаточно серьезный перерыв с того момента, как появился пистолет Ярыгина в начале 2000-х, и до того момента, как появилась вот эта линейка пистолетов, поэтому нам, конечно, есть куда совершенствоваться, и мы обязательно это будем делать», — отметил гендиректор концерна «Калашников» Алан Лушников.

Концерн готовит и другие перспективные новинки. Среди них, например, гражданская версия линейки Лебедева — малокалиберные учебно-тренировочные пистолеты.