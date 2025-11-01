29 октября в кубанской столице открыли два новых детских сада в общей сложности на 650 мест. Оба расположены в западной части города, в Прикубанском округе, и уже приняли первых воспитанников.

Детский сад № 218 «Совушка» находится на ул. им. Мурата Ахеджака, 16 и рассчитан на 350 мест. Дошкольное учреждение № 108 «Бусинка» на ул. им. Ивана Беличенко, 85/1 может принять 300 малышей.

В «Совушке» построено 18 групп, в том числе две — для детей до трёх лет. В учреждении № 108 из 16 групп — четыре ясельных. Групповые помещения состоят из игровых и спальных комнат, буфетно-раздаточных. В детских садах оборудованы спортивные и музыкальные залы, медицинские и пищеблоки.

Кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда оснащены развивающими комплексами и интерактивными консолями для решения образовательных и коррекционных задач. Организовано четырёхразовое питание дошколят в соответствии с десятидневным меню.

Для разностороннего развития детей организованы кружки. В каждом дошкольном учреждении имеются блок экспериментирования и конструирования, технопарк, арт-студия, шахматный клуб, зоны двигательной и игровой активности, центр безопасности дорожного движения, мультстудия и мини-музей «Наш родной край».

Отличием детсада № 218 является уголок юного эколога «Мир вокруг нас», а в учреждении № 108 — интерактивный комплекс патриотического воспитания «Родная страна. Для детей коррекционных групп предусмотрен «Логопедический замок» с песочной анимацией и кукольным театром.

У каждой группы в образовательных учреждениях имеется собственная прогулочная площадка с теневым навесом и оборудованием для подвижных игр на свежем воздухе. В детсадах обеспечены и меры безопасности: организована круглосуточная охрана, установлены видеокамеры, подключены тревожные кнопки.