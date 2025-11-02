«ВТК КАМАЗавто» отгрузил крупную партию рестайлинговых четырёхосных самосвалов КАМАЗ
В октябре «ВТК КАМАЗавто», официальный дилер компании в Республике Беларусь, отгрузил крупную партию рестайлинговых четырёхосных самосвалов КАМАЗ-65201-7080-49
Самосвалы были отгружены в адрес крупного белорусского предприятия. Автомобили будут задействованы в строительстве дорог, на крупных строительных объектах различной инфраструктуры, а также в транспортировке промышленных и строительных сыпучих материалов в крупных объёмах.
ОДО «ВТК КАМАЗавто» реализует самосвалы КАМАЗ-65201 поколения К3+ с 2023 года. За это время они зарекомендовали себя как надёжные автомобили, которые полностью соответствуют ожиданиям и запросам клиентов.
Рестайлинговый самосвал КАМАЗ-65201 поколения К3 может перевозить 32,5 тонны груза, что является его несомненным преимуществом перед самосвалами других брендов. Автомобиль оборудован прочным цельнометаллическим кузовом объёмом 25 куб.м, мощным двигателем 390 л.с. и надёжными мощными задними мостами, которые выдерживают нагрузку в 32 тонны. Новая комфортабельная кабина оснащена спальным местом для отдыха водителя, а также кондиционером и отопителем салона.
ОДО «ВТК КАМАЗавто» — монобрендовый официальный дилер ПАО «КАМАЗ» формата 3S в Белоруссии, с 2004 года поставляет автомобильную технику марки КАМАЗ.
