Многофункциональный спасатель «Керченский пролив» вышел на ходовые испытания
Судостроители приступили к первому этапу заводских ходовых испытаний многофункционального судна-спасателя «Керченский пролив». Судно проекта MPSV 06 построено на Амурском судостроительном заводе (входит в ОСК).
В ходе испытаний в акватории специалисты проверяют работу главных и вспомогательных двигателей, маневренные и ходовые качества судна, системы жизнеобеспечения и навигационный комплекс. Параллельно проводятся швартовные испытания в реальных морских условиях.
«Керченский пролив» представляет собой многофункциональное аварийно-спасательное судно усиленного ледового класса Icebreaker 6. Судно оснащено ледокольным форштевнем, дизель-электрической энергетической установкой с двумя полноповоротными винто-рулевыми колонками и носовыми подруливающими устройствами.
Технические характеристики:
· Длина: 86 м· Ширина: 18,5 м· Скорость: 15 узлов· Автономность: 30 суток· Экипаж: 22 человека + 12 специалистов· Грузовместимость: 3800 м³ / 12 контейнеров
Судно не ограничено районами плавания и может эффективно работать на трассах Северного морского пути. Строительство ведется по заказу ФКУ «Дирекция госзаказчика». После завершения всей программы испытаний судно будет передано заказчику, сообщили в ОСК.
