Четыре пассажирских самолёта МС-21 участвуют в программе испытаний
В течение октября 4 самолёта МС-21 продолжали программу испытательных полётов. Суммарно за это время они выполнили 20 полётов.
Итак, во второй месяц осени 2025 года в небе России работали экипажи на МС-21 с номерами 73051, 73054 и 73055. В самом конце месяца к ним присоединился вышеупомянутый 73057 с полностью отечественной «начинкой».
Первая машина использовалась в этом году на наземных испытаниях на молниезащиту в Жуковском.
Теперь МС-21 73051 (он же МС.0001) выполнил полёт, в котором при разных конфигурациях механизации крыла экипаж проверил работу радиовысотомера, а также функционирование системы кондиционирования, автоматического регулирования давления и отбора воздуха от двигателей.
Плотный график работы в минувшем месяце выпал экипажу самолета 73054. Он выполнил сразу 9 полетов. На нем выполняют служебные рейсы, в которых оценивают работу бортовых систем. Также на машине обкатывают современную отечественную систему предупреждения столкновений в воздухе, и некоторые из этих полетов выполняются совместно с Ту-214 RA-64509 («летающая лаборатория», это один из восстановленных Ту-214, которые раньше эксплуатировались в «Трансаэро»).
МС-21 с бортовым номером 73055 выполнил свои 9 полетов. Экипаж работал на обычных трассах самолетов гражданской авиации. Полеты осуществлялись из подмосковного Жуковского до Воркуты и обратно, без посадки в Воркуте. То есть примерно по 3700-3800 км длиной. Во время таких полетов проводится оценка работы отечественных инерциальных навигационных систем в автономном режиме, ответчиков управления воздушным движением, системы предупреждения столкновений в воздухе, систем связи.
В целом, программа сертификационных испытаний МС-21 движется активно и ритмично. Поставленная задача завершить ее в 2026 году вполне достижима. 20 полетов только за месяц и 4 машины в небе — хороший результат.
