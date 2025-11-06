MAX
Департамент информационной политики АПК Транспорт, спецтехника и логистика

В Кузбассе открыт первый логистический хаб крупнейшего федерального ретейлера «Х5 Групп»

В Кемеровском муниципальном округе состоялось открытие высокотехнологичного логистического комплекса торговых сетей «Пятерочка» и «Чижик» общей площадью свыше 47,1 тыс. кв. м.

Инвестиции в создание современного распределительного центра составили 4,2 млрд рублей, на объекте создано более 400 рабочих мест. Удобное расположение комплекса обеспечит ускоренную доставку товаров от местных производителей в 380 магазинов региона.

Для кузбасских фермеров это означает сокращение логистических издержек и расширение рынка сбыта. Ранее им приходилось пользоваться распределительным центром в Новосибирске, теперь же цепочка поставок станет короче и эффективнее. На сегодняшний день доля местной продукции в «Пятерочке» составляет 23%, а с открытием нового хаба и запуском сети «Чижик» этот показатель планируется увеличить.

Источник: ako.ru

