В Кузбассе открыт первый логистический хаб крупнейшего федерального ретейлера «Х5 Групп»
В Кемеровском муниципальном округе состоялось открытие высокотехнологичного логистического комплекса торговых сетей «Пятерочка» и «Чижик» общей площадью свыше 47,1 тыс. кв. м.
Инвестиции в создание современного распределительного центра составили 4,2 млрд рублей, на объекте создано более 400 рабочих мест.
Инвестиции в создание современного распределительного центра составили 4,2 млрд рублей, на объекте создано более 400 рабочих мест. Удобное расположение комплекса обеспечит ускоренную доставку товаров от местных производителей в 380 магазинов региона.
Для кузбасских фермеров это означает сокращение логистических издержек и расширение рынка сбыта. Ранее им приходилось пользоваться распределительным центром в Новосибирске, теперь же цепочка поставок станет короче и эффективнее. На сегодняшний день доля местной продукции в «Пятерочке» составляет 23%, а с открытием нового хаба и запуском сети «Чижик» этот показатель планируется увеличить.
