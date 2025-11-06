В ООО «Сибирское стекло» подвели производственные итоги за период с января по сентябрь 2025 года.

ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», актив РАТМ Холдинга) - один из лидирующих производителей стеклотары в стране, крупнейший утилизатор вторсырья из стеклоотходов на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, имеет официальный статус «Партнер национальных проектов России».

Как сообщил генеральный директор «Сибстекла» Антон Мор, за девять месяцев 2025 года с конвейеров в стекольных комплексах сошло 657,8 млн штук стеклотары — плюс 9% к аналогичному периоду 2024 года (604,5 млн). Выпуск в тоннах увеличился на 7,4% - с 162,5 до 174,5 тыс. Коэффициент использования стекломассы — ключевой показатель производственной эффективности — достиг 0,86, это одно из самых высоких значений в отрасли.

В структуре продукции доля бутылок, изготовленных по облегчающим технологиям, составила 91%, средний вес стеклоизделия в настоящее время — 265,2 грамма.

По прогнозам, к концу 2025 года производительность завода поднимется до 900-910 млн единиц тарного стекла — в первую очередь, за счет оптимизации бизнес-процессов. В частности, речь идет о снижении веса тары (при сохранении литража и соответствия ГОСТ), что позволяет выпускать больше продукции из одной тонны стекломассы в единицу времени, повышая скорость стеклоформующих машин.

— Спрос на стеклянную упаковку стремится вверх, динамика наиболее заметна со стороны производителей бутилированной воды и безалкогольных напитков в «органическом» сегменте, который предполагает использование экологичных бутылок и демонстрирует впечатляющие темпы продаж, — делится наблюдениями Антон Мор. — Число сторонников здорового образа жизни множится, они обращают внимание и на характеристики тары — из чего и как она сделана, пригодна ли для переработки. Для изготовления бесцветного стекла сегодня применяем до 45% вторсырья, коричневого — до 60%. Объем утилизации стеклобоя за три квартала, по отношению к уровню годичной давности, вырос на 25%.