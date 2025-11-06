В Курске на базе технопарка «СОЮЗ» запустили новое электротехническое производство
Сегодня на территории промышленного технопарка «СОЮЗ» прошла церемония открытия комплекса по производству современных отечественных распределительных щитов, созданного ГК КЭАЗ. Открытие совпало с 80-летием основания предприятия.
Запуск локального производства пластиковых корпусов укрепляет позиции компании на рынке и обеспечивает контроль качества.
Предприятие растёт количественно и качественно: если в 2022 году здесь работало 1740 человек, то на сегодняшний день коллектив КЭАЗ составляет 2680 человек. В прошлом году на базе технопарка «СОЮЗ» был создан электротехнический кластер Курской области, являющийся ядром российской электротехнической промышленности. В кластер входят научные сообщества, ведущие вузы страны, производители и крупные потребители.
На КЭАЗ внедрены принципы бережливого производства и повышения эффективности труда. Коллектив предприятия неизменно является активным участником социальной жизни региона.
