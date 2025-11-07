MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 51
artal Спортивные объекты

В Крыму завершено обновление федерального центра подготовки сборных команд России

© kianews24.ru

В Алуште введён в эксплуатацию Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский».Центр подготовки сборных команд на базе крымского спортцентра, работающего с 1956 года, прошёл масштабную реконструкцию. На территории введены в эксплуатацию новые объекты — в том числе 50-метровый олимпийский бассейн, соответствующий международным требованиям, и новый медико-восстановительный центр, оснащённый современным оборудованием.В комплексе созданы условия для тренировок по игровым видам спорта, боксу, борьбе, тяжёлой атлетике, художественной гимнастике. Есть полноразмерное футбольное поле и инфраструктура для занятий мини-футболом.

Центр федеральный, но его возможности доступны и крымским спортсменам: детские спортшколы могут тренироваться бесплатно.Сейчас в центре уже тренируются команды из разных регионов страны, в том числе представители Казани и Кемеровской области.

© tcskr.ru

https://tcskr.ru/

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: kianews24.ru

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Нет аватара termometrix07.11.25 11:53:54

    Естественно, так называемые «средства массовой информации» на Западе никогда не покажут этот материал своей аудитории.
    ---------
    Спросил Алису,ИИ Яндекса:
    «По данным официальных источников, с 2015 по 2025 гг. в Крыму реализовано масштабное обновление спортивной инфраструктуры.
    Общее количество построенных и реконструированных объектов — более 1 000 (включая площадки, комплексы и стадионы).
    Физкультурно‑оздоровительные комплексы (ФОК) — создано 5 новых ФОК; дополнительно в 2025 г. ведётся строительство 10 современных ФОК в разных районах (Нижнегорский, Черноморский, Джанкойский, Советский, Белогорский, Бахчисарай и др.).
    Спортивные площадки — обустроено свыше 900 площадок».

    Отредактировано: termometrix~12:05 07.11.25
    #1308250