В Крыму завершено обновление федерального центра подготовки сборных команд России
В Алуште введён в эксплуатацию Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский».Центр подготовки сборных команд на базе крымского спортцентра, работающего с 1956 года, прошёл масштабную реконструкцию. На территории введены в эксплуатацию новые объекты — в том числе 50-метровый олимпийский бассейн, соответствующий международным требованиям, и новый медико-восстановительный центр, оснащённый современным оборудованием.В комплексе созданы условия для тренировок по игровым видам спорта, боксу, борьбе, тяжёлой атлетике, художественной гимнастике. Есть полноразмерное футбольное поле и инфраструктура для занятий мини-футболом.
Центр федеральный, но его возможности доступны и крымским спортсменам: детские спортшколы могут тренироваться бесплатно.Сейчас в центре уже тренируются команды из разных регионов страны, в том числе представители Казани и Кемеровской области.
Комментарии 1