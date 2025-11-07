В Кузбассе обнаружили уникальный янтарь возрастом более 100 млн лет!
Находку сделали на территории Шестаковского комплекса в Чебулинском округе.
Также среди артефактов обнаружили:
🔵фрагменты конечностей крупных растительноядных динозавров;
🔵остатки панцирных динозавров;
🔵редкие экземпляры древних растений;
🔵отпечатки окаменевших шишек и древних растений.
Экспонаты представлены на выставке в отделе природы Кузбасского краеведческого музея.
