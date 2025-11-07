MAX
В Кузбассе обнаружили уникальный янтарь возрастом более 100 млн лет!

Находку сделали на территории Шестаковского комплекса в Чебулинском округе.

Также среди артефактов обнаружили:

🔵фрагменты конечностей крупных растительноядных динозавров;

🔵остатки панцирных динозавров;

🔵редкие экземпляры древних растений;

🔵отпечатки окаменевших шишек и древних растений.

Экспонаты представлены на выставке в отделе природы Кузбасского краеведческого музея.

Источник: ako.ru

