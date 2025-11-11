В посёлке Мордовии открылся многофункциональный социально-спортивный центр.
В крупнейшем посёлке Чамзинского района Мордовии открылся многофункциональный социально-спортивный центр.
Стоимость объекта, где размещён бассейн, социальный центр и кабинеты для кружков и досуга, превышает 350 миллионов рублей, а его площадь составляет порядка 1800 кв. м. К услугам посетителей пять дорожек по 25 метров, удобные раздевалки и зона отдыха, тренажёрный зал с новым и современным оборудованием. Центр был возведён по государственной программе Республики Мордовия «Комплексное развитие территорий».
