В посёлке Мордовии открылся многофункциональный социально-спортивный центр.

В крупнейшем посёлке Чамзинского района Мордовии открылся многофункциональный социально-спортивный центр.

Стоимость объекта, где размещён бассейн, социальный центр и кабинеты для кружков и досуга, превышает 350 миллионов рублей, а его площадь составляет порядка 1800 кв. м. К услугам посетителей пять дорожек по 25 метров, удобные раздевалки и зона отдыха, тренажёрный зал с новым и современным оборудованием. Центр был возведён по государственной программе Республики Мордовия «Комплексное развитие территорий».

Источник: info-rm.com

