Транспорт, спецтехника и логистика

В Калининград приехали новые «Синары»

Хорошие новости для калининградцев: первые три троллейбуса из новой партии уже прибыли в город и проходят пусконаладочные работы! В ближайшее время на паромах доставят оставшиеся 17 машин.

Что важно знать:

-Всего по контракту с «Межрегиональной лизинговой компанией» в Калининград поступит 20 троллейбусов «Синара-6254».

-Запуск на городские маршруты запланирован до конца года.

-Новые машины обновят почти половину троллейбусного парка города — в Калининграде уже успешно работают 13 «Синар».

«Это серьезное обновление нашего парка, которое повысит комфорт поездок для пассажиров», — отметили в «Калининград-ГорТрансе».

