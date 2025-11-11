Хорошие новости для калининградцев: первые три троллейбуса из новой партии уже прибыли в город и проходят пусконаладочные работы! В ближайшее время на паромах доставят оставшиеся 17 машин.

Что важно знать:

-Всего по контракту с «Межрегиональной лизинговой компанией» в Калининград поступит 20 троллейбусов «Синара-6254».

-Запуск на городские маршруты запланирован до конца года.

-Новые машины обновят почти половину троллейбусного парка города — в Калининграде уже успешно работают 13 «Синар».

«Это серьезное обновление нашего парка, которое повысит комфорт поездок для пассажиров», — отметили в «Калининград-ГорТрансе».