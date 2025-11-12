Регоператор по обращению с ТКО в Алтайском крае пополнил автопарк новыми КАМАЗами
Автопарк «ТКО-Сервиса» пополнился на 31 единицу техники — приобретено 20 мусоровозов с боковой погрузкой, 3 бункеровоза и 8 мусоровозов с задней погрузкой.
Вся техника создана на базе автомобилей КАМАЗ с установками АО «Ряжский авторемонтный завод». На спецтранспорте установлены системы «Глонасс» и «Платон» для контроля работы техники и составления логистических маршрутов по городам и сёлам Рубцовской и Каменской зон региона.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- «Ремдизель» наладил в Набережных Челнах Татарстана массово...оборудования, предприятие перешло к серийному производству двигателей.
- Сегодня, 28 августа, в Уфе состоялась торжественная передача крупной п...ния всех необходимых процедур пассажирская техника выйдет на маршруты.
- В Симферополе завершилась тестовая эксплуатация пригородного автобуса ...и тормозная динамика), плавность хода и виброзащита, микроклимат.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0