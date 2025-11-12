MAX
Регоператор по обращению с ТКО в Алтайском крае пополнил автопарк новыми КАМАЗами

Автопарк «ТКО-Сервиса» пополнился на 31 единицу техники — приобретено 20 мусоровозов с боковой погрузкой, 3 бункеровоза и 8 мусоровозов с задней погрузкой.

Вся техника создана на базе автомобилей КАМАЗ с установками АО «Ряжский авторемонтный завод». На спецтранспорте установлены системы «Глонасс» и «Платон» для контроля работы техники и составления логистических маршрутов по городам и сёлам Рубцовской и Каменской зон региона.

