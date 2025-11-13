Партия седельных тягачей КАМАЗ-54901 поставлена в адрес компании «Империя +". Выбор в пользу высокотехнологичной модели от ведущего российского автопроизводителя обусловлен стремлением предприятия-партнёра к развитию и повышению эффективности бизнеса.

КАМАЗ-54901 — флагман модельного ряда К5, разработанный лидером российского грузового машиностроения с учётом передовых технологий автопрома и потребностей рынка. Этот магистральный тягач отличается не только высокой мощностью и надёжностью, но и комплексом инновационных решений, направленных на повышение эффективности перевозок, снижение эксплуатационных расходов и обеспечение комфорта водителя. Автомобиль комплектуется новым шестицилиндровым рядным двигателем КАМАЗ-910 мощностью 482 л.с., 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а также современной высокой комфортабельной кабиной с ровным полом.

Автомобили в количестве 20 единиц приобретены при участии «Лизинговой компании «КАМАЗ» в рамках предложения «Ставка ниже». Партнёр автогиганта — компания «Империя +" из Санкт-Петербурга на рынке грузоперевозок работает три года и сегодня активно развивается.

В целом программы «Лизинговой компании «КАМАЗ» дают хорошую возможность для развития бизнеса российским компаниям. Как отмечают специалисты, Санкт-Петербург и Ленинградская область — в этом году самый активный регион по покупке коммерческой техники по программам «КАМАЗ-ЛИЗИНГа». Причём лизинговые предложения выбирают не только крупные игроки, работающие в различных сферах экономики области, но и представители малого и среднего бизнеса.