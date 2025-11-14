В Махачкалу прибыла первая партия новой спецтехники
В начале ноября в Махачкалу прибыла первая партия новой спецтехники для вывоза твёрдых коммунальных отходов — 10 современных мусоровозов на базе КАМАЗ с боковой загрузкой и вместимостью около 10 тонн
Эти машины соответствуют всем современным требованиям экологической и санитарной безопасности и помогут оптимизировать систему сбора и транспортировки отходов в городе.
Новые КАМАЗы значительно снизят нагрузку на существующий автопарк и позволят обеспечивать более оперативный и качественный сбор ТКО, улучшая санитарное состояние городских территорий.
В ближайшее время ожидается поступление ещё 10 аналогичных мусоровозов.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- «Ремдизель» наладил в Набережных Челнах Татарстана массово...оборудования, предприятие перешло к серийному производству двигателей.
- Сегодня, 28 августа, в Уфе состоялась торжественная передача крупной п...ния всех необходимых процедур пассажирская техника выйдет на маршруты.
- В Симферополе завершилась тестовая эксплуатация пригородного автобуса ...и тормозная динамика), плавность хода и виброзащита, микроклимат.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0