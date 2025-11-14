В начале ноября в Махачкалу прибыла первая партия новой спецтехники для вывоза твёрдых коммунальных отходов — 10 современных мусоровозов на базе КАМАЗ с боковой загрузкой и вместимостью около 10 тонн

Эти машины соответствуют всем современным требованиям экологической и санитарной безопасности и помогут оптимизировать систему сбора и транспортировки отходов в городе.

Новые КАМАЗы значительно снизят нагрузку на существующий автопарк и позволят обеспечивать более оперативный и качественный сбор ТКО, улучшая санитарное состояние городских территорий.

В ближайшее время ожидается поступление ещё 10 аналогичных мусоровозов.