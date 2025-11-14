В Подмосковье автобусы среднего класса КАМАЗ VEGA сделают поездки жителей более комфортными
Шесть новых автобусов повышенной вместимости выйдут на маршруты Ногинска в Богородском округе с 1 декабря. В салоне предусмотрено 19 мест для сидения, вместимость — до 65 пассажиров. Новинки уже прибыли в парк ООО БСК-5. До декабря они будут зарегистрированы, получат номера, будут оборудованы электронными табло, отдельным валидатором и камерами видеонаблюдения. Это первые автобусы марки КАМАЗ VEGA в парке перевозчика.
Автобусы приобретены в рамках пилотного проекта. В случае успешной эксплуатации и положительных отзывов, ООО БСК-5 планирует продолжить закупку таких автобусов для поэтапной замены всего парка малого класса.
