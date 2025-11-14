По прогнозам синоптиков, в Москве ожидаются заморозки и снег. Наши грузовые КАМАЗы — это «скорая помощь» для фур и крупной техники, которая помогает избежать заторов из-за застрявших большегрузов.

Как КАМАЗы спасают ситуацию на дорогах:

🔹 Быстро эвакуируют фуры, застрявшие в снегу или на подъемах.

🔹 Буксируют неисправные грузовики.

🔹 Прикрывают места ДТП на магистралях.

🔹 Поднимают опрокинувшийся транспорт.

В кузове машин есть все необходимое для работы: тросы, бустеры, домкраты, аптечки, конусы и бланки Европротокола.

«Мы повышаем безопасность на дорогах города в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года, которую утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин. Уже восемь лет работает Дорожный патруль ЦОДД, а с конца 2023 года в его составе — 8 мощных КАМАЗов. За это время они помогли водителям более 800 раз, обеспечивая бесперебойное движение даже в сложных погодных условиях», — отметил Максим Ликсутов.