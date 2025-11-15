На «Пензадизельмаш» ввели в работу токарно-фрезерный обрабатывающий центр с числовым программным управлением (ЧПУ). Новое оборудование приобретено в рамках реализации проекта с государственной поддержкой и предназначено для механической обработки деталей турбокомпрессоров новых моделей.

Используя вновь приобретенное оборудование, предприятие сможет выпускать ключевые компоненты турбокомпрессоров, которые ранее приобретались у внешних поставщиков.

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр установлен в турбокомпрессорном цехе ПДМ. Технологический комплекс представляет собой современное высокоточное оборудование для обработки моноколес турбокомпрессоров. Оснащённый интегрированной системой числового программного управления, станок гарантирует высокую точность и стабильность обработки, значительно снижая риск брака и повышая общую производительность. Такое обновление не только повышает качество выпускаемых турбокомпрессоров, но и сокращает сроки производства.

«Пензадизельмаш» с 2023 года проводит техническое переоснащение в рамках проекта развития дизельного производства, реализуемого при поддержке Фонда развития промышленности, предоставившего предприятию льготный заем.

В рамках проекта для нужд завода уже приобрели и ввели в эксплуатацию 9 наименований нового оборудования и 4 модернизированного.

Планируется поставить и ввести в эксплуатацию еще четыре наименования модернизированного оборудования, а также запустить в работу 3 новых обрабатывающих центра для корпусных деталей турбокомпрессоров.

Являясь частью ТМХ-ЭР, «Пензадизельмаш» идет по пути непрерывных улучшений. На заводе внедрили 14 производственно-технологических эталонных линий, обновили и модернизировали станочный парк, запустили масштабный проект развития дизельного производства, запускают новую продукцию в серийное производство. ПДМ демонстрирует готовность удовлетворять потребности действующих заказчиков и потенциальных клиентов.