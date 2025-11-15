Воздушный винт АВ-112-114 , предназначенный для установки на самолеты Ил-114-300 , подтвердил соответствие требованиям норм летной годности и получил сертификат типа. Об этом сообщает AVIA.RU со ссылкой на данные Минпромторга России.

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Геннадий Абраменков принял участие в торжественной церемонии вручения сертификата типа на воздушный винт АВ-112-114.

Bручениe сертификата типа на воздушный винт АВ-112-114 состоялось на АО «НПП «Аэросила », где разработан и будет серийно выпускаться новый флюгерно-реверсивный, тянущий гидромеханический воздушный винт диаметром 3,9 метров.

В рамках сертификационной программы винт прошел полный цикл испытаний, включавший проверку устойчивости к экстремальным температурам, пониженным давлениям вплоть до высоты 8000 метров, устойчивости к повреждениям посторонними объектами на взлетно-посадочной полосе, оценку усталостных характеристик, стойкости к разрядам молний, а также тестирование гидравлики, механизмов изменения угла атаки лопастей и конструкционную прочность отдельных узлов.

Испытательная программа предусматривала более 80 сертификационных полетов самолета Ил-114-300 с установленным винтом нового образца, завершившихся успешным подтверждением высоких показателей надежности и эксплуатационной пригодности изделия даже в сложных климатических условиях.

«Оформление сертификата типа на воздушный винт АВ112-114 завершает очередной большой этап работы по созданию регионального самолета ИЛ-114-300. Характеристики воздушного винта обеспечивают самолету топливную эффективность, дальность полета и низкую шумность на местности. Завершение сертификации воздушного винта еще один важный момент в обеспечении транспортной связанности страны и импортонезависимости отечественной авиации».

«Разработка такого сложного и ответственного компонента как воздушный винт требует высочайшего профессионализма, глубоких знаний, многолетних исследований, испытаний, ответственной работы конструкторов, инженеров, технологов и рабочих предприятия. Получение сертификата типа на АВ112-114 — важный шаг на пути завершения сертификации самолета Ил-114-300, которого очень ждут наши региональные авиакомпании. Безусловно, это еще и важная веха для укрепления технологического суверенитета России в авиационной сфере».