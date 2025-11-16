MAX
На базе КАМАЗ К5 выпустили новый молоковоз

Российский производитель спецтехники «Вологодские машины» представил свою последнюю разработку — современную автоцистерну, предназначенную для безопасной и эффективной транспортировки молока. Основой для этого специализированного транспортного средства послужило надёжное и проверенное шасси КАМАЗ-65658, что гарантирует хорошую проходимость и простоту в обслуживании на всей территории страны.

Ключевой характеристикой новой модели является её внушительный объем. Цистерна способна вместить до 14 тысяч литров продукции, что позволяет агропромышленным предприятиям и перевозчикам оптимизировать логистические процессы и перевозить крупные партии молока за один рейс.

Источник: t.me

