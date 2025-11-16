На базе КАМАЗ К5 выпустили новый молоковоз
Российский производитель спецтехники «Вологодские машины» представил свою последнюю разработку — современную автоцистерну, предназначенную для безопасной и эффективной транспортировки молока. Основой для этого специализированного транспортного средства послужило надёжное и проверенное шасси КАМАЗ-65658, что гарантирует хорошую проходимость и простоту в обслуживании на всей территории страны.
Ключевой характеристикой новой модели является её внушительный объем. Цистерна способна вместить до 14 тысяч литров продукции, что позволяет агропромышленным предприятиям и перевозчикам оптимизировать логистические процессы и перевозить крупные партии молока за один рейс.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- «Ремдизель» наладил в Набережных Челнах Татарстана массово...оборудования, предприятие перешло к серийному производству двигателей.
- Сегодня, 28 августа, в Уфе состоялась торжественная передача крупной п...ния всех необходимых процедур пассажирская техника выйдет на маршруты.
- В Симферополе завершилась тестовая эксплуатация пригородного автобуса ...и тормозная динамика), плавность хода и виброзащита, микроклимат.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0