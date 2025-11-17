20 новых кранов-манипуляторов КАМАЗ получили муниципалитеты Подмосковья
В Московской области прошла третья передача спецтехники 16 муниципалитетам. Министерство жилищно-коммунального хозяйства региона передало 20 новых грузовых автомобилей с краном-манипулятором на базовом шaccи КАМАЗ-65115 и -43118.
Новые машины отправились в Серебряные Пруды, Орехово-Зуевский, Солнечногорск, Жуковский, Пушкинский, Чехов и другие городские округа.
Основные преимущества новых единиц техники:
— мощность двигателя составляет 292 лошадиные силы
— грузоподъёмность до 7 тонн
— имеет 5 телескопируемых секций стрелы максимальный вылет стрелы 19 метров.
Новая техника универсальна и предназначена для:
— вывоза строительного мусора и крупногабаритных предметов
— обслуживания объектов инфраструктуры
— доставки стройматериалов и инструментов на объекты благоустройства
— выполнение вспомогательных функций при ремонте зданий и сооружений.
Кроме того, новая техника компактна и имеет высокую манёвренность, что обеспечивает эффективное передвижение по узким улицам и труднопроходимым участкам. Также машины просты в эксплуатаци- и и техобслуживании, имеют высокий уровень безопасности, что повышает комфорт операторов и улучшает контроль над рабочими процессами.
