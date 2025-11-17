MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
2 дня назад 137
Katamaran Экспорт

Казахстанские МЧС на Каспии пополнились новым катером «Voyager 850 T Cabin»

Для принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан в город Актау Мангистауской области доставлен катер «Voyager 850 T Cabin».

© tumba.kz

Катер построен на заводе Vboats (Самарская область)

Современное судно позволит эффективно проводить спасательные работы, а также осуществлять контроль и мониторинг на водных объектах.

Характеристики

Толщина днища/бортов, мм 5/4
Длина габаритная, м 9,03
Длина наибольшая, м 8,34
Ширина габаритная, м 2,53
Ширина наибольшая, м 2,42
Осадка макс. (без учета мотора) 0,38
Высота габаритная, снаряжённая 3,07
Высота транспортировочная (со снятой мачтой) 2,51
Мостовой клиренс (при макс. грузоподъемности и уст-ной мачте) 2,69
Угол килеватости на транце, ° 19
Высота транца, м 0,635
Мощность двигателя макс., л. с. 450
Вес, кг 2320
Грузоподъемность, кг 1500
Пассажировместимость, чел. 8
Стационарный топливный бак 460 л
Тип устанавливаемого двигателя Подвесной

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: tumba.kz

Комментарии 0

Для комментирования необходимо войти на сайт