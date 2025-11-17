Для принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Республики Казахстан в город Актау Мангистауской области доставлен катер «Voyager 850 T Cabin».
Катер построен на заводе Vboats (Самарская область)
Современное судно позволит эффективно проводить спасательные работы, а также осуществлять контроль и мониторинг на водных объектах.
Характеристики
|Толщина днища/бортов, мм
|5/4
|Длина габаритная, м
|9,03
|Длина наибольшая, м
|8,34
|Ширина габаритная, м
|2,53
|Ширина наибольшая, м
|2,42
|Осадка макс. (без учета мотора)
|0,38
|Высота габаритная, снаряжённая
|3,07
|Высота транспортировочная (со снятой мачтой)
|2,51
|Мостовой клиренс (при макс. грузоподъемности и уст-ной мачте)
|2,69
|Угол килеватости на транце, °
|19
|Высота транца, м
|0,635
|Мощность двигателя макс., л. с.
|450
|Вес, кг
|2320
|Грузоподъемность, кг
|1500
|Пассажировместимость, чел.
|8
|Стационарный топливный бак
|460 л
|Тип устанавливаемого двигателя
|Подвесной
