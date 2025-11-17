Серпуховской лифтостроительный завод приступил к серийному производству кабин на ременном приводе.

Запуск производства лифтов на тяговых ремнях стал частью программы технологического обновления «СЛЗ». Такие кабины призваны заменить традиционные кабины на стальных канатах и обеспечить повышенную надежность, комфорт и гибкость проектирования лифтовых установок.

В основе конструкции — тяговые ремни из высокопрочного полиуретана. Они не подвержены коррозии, отличаются увеличенным сроком службы и не требуют регулярной смазки. Встроенные блоки контроля состояния позволяют в режиме реального времени отслеживать износ и повреждения ремней. При обнаружении отклонений система автоматически блокирует движение лифта, что исключает риск аварийных ситуаций и повышает безопасность эксплуатации.

Как отметил генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов, одно из ключевых преимуществ лифтов на тяговых ремнях — компактность габаритов шахты. Благодаря уменьшенным размерам приводных механизмов и отсутствию крупногабаритного оборудования над шахтой снижается высота верхнего этажа, что позволяет оптимизировать архитектурное пространство.

Так, в стандартную шахту для лифта грузоподъемностью 400 кг можно установить модель на ременном приводе, рассчитанную уже на 525 кг. При этом площадь пола и высота кабины увеличены, что делает поездку комфортнее и визуально просторнее.

Полиуретановые ремни эффективно гасят вибрации и шум, обеспечивая плавный и бесшумный ход. Срок их службы превышает ресурс стальных канатов за счет устойчивости к износу и воздействию окружающей среды, а обслуживание сводится к автоматическому контролю состояния.