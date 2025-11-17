В Подмосковье запустили серийное производство лифтов на тяговых ремнях
Серпуховской лифтостроительный завод приступил к серийному производству кабин на ременном приводе.
Запуск производства лифтов на тяговых ремнях стал частью программы технологического обновления «СЛЗ». Такие кабины призваны заменить традиционные кабины на стальных канатах и обеспечить повышенную надежность, комфорт и гибкость проектирования лифтовых установок.
В основе конструкции — тяговые ремни из высокопрочного полиуретана. Они не подвержены коррозии, отличаются увеличенным сроком службы и не требуют регулярной смазки. Встроенные блоки контроля состояния позволяют в режиме реального времени отслеживать износ и повреждения ремней. При обнаружении отклонений система автоматически блокирует движение лифта, что исключает риск аварийных ситуаций и повышает безопасность эксплуатации.
Как отметил генеральный директор Серпуховского лифтостроительного завода Геннадий Перегудов, одно из ключевых преимуществ лифтов на тяговых ремнях — компактность габаритов шахты. Благодаря уменьшенным размерам приводных механизмов и отсутствию крупногабаритного оборудования над шахтой снижается высота верхнего этажа, что позволяет оптимизировать архитектурное пространство.
Так, в стандартную шахту для лифта грузоподъемностью 400 кг можно установить модель на ременном приводе, рассчитанную уже на 525 кг. При этом площадь пола и высота кабины увеличены, что делает поездку комфортнее и визуально просторнее.
Полиуретановые ремни эффективно гасят вибрации и шум, обеспечивая плавный и бесшумный ход. Срок их службы превышает ресурс стальных канатов за счет устойчивости к износу и воздействию окружающей среды, а обслуживание сводится к автоматическому контролю состояния.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Другие публикации по теме
- Воскресенская компания «НПО АСТА» расширила производство, что п...дприятию удалось благодаря мерам федеральной и региональной поддержки.
- Садик на Сиреневом бульваре в Люберцах рассчитан на 350 дете...и и комнаты для занятий, отдельный кабинеты логопеда и психолога.
- В Долгопрудном прошло торжественное открытие Технопарка Физтех-лицея.
Поделись позитивом в своих соцсетях
Комментарии 0