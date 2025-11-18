2 дня назад
В октябре 2025 года в России ввели на 9% больше жилья, чем в прошлогоднем октябре
В октябре текущего года в России было введено в эксплуатацию 6,998 млн кв. м жилья (многоквартирных и частных домов). Это на 9% больше, чем в октябре 2024 года. Такие данные приводит Росстат.
Таким образом, по итогам января-октября 2025 года ввод жилья в России составил 83,563 млн кв. м.
Источник: erzrf.ru
