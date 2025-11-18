MAX
2 дня назад 268
termometrix Статистика

В октябре 2025 года в России ввели на 9% больше жилья, чем в прошлогоднем октябре

© erzrf.ru

В октябре текущего года в России было введено в эксплуатацию 6,998 млн кв. м жилья (многоквартирных и частных домов). Это на 9% больше, чем в октябре 2024 года. Такие данные приводит Росстат.

Таким образом, по итогам января-октября 2025 года ввод жилья в России составил 83,563 млн кв. м.

Источник: erzrf.ru

Комментарии 3

  • Nelton Nelton18.11.25 10:54:52

    Иду по ссылке — там «Такие данные приводит РБК со ссылкой на оперативную информацию Росстата».
    На самом Росстате такой информации не нашел, есть только январь-сентябрь.
    В общем сомнительный источник.

    • Нет аватара termometrix18.11.25 11:24:01

      Надежные источники тоже потверждают эти данные.Опубликовал ссылку без упоминания РБК.Надо искать в Росстат «Социально-экономическое положение России» -оперативные данные,а не раздел «Жилищное строительство"-он обновляется позже.
      РИА Новости тоже ссылается на данные Росстата и приводит те же цифры.Еще и Единый ресурс застройщиков:
      https://erzrf.r...ns=%D0%A0%D0%A4
      Поисковик: Вввод жилья в России январь-октябрь.
      Росстат всегда публикует отчёты о жилищном строительстве за предыдущий месяц в середине нового месяца. Обычно данные о жилищном строительстве публикуются 15-го числа нового месяца в докладе «Социально-экономическое положение России».

      Зы.К сожалению, у меня нет прямого доступа к сайту Росстата, чтобы предоставить Вам необходимую ссылку.Меня останавливает какая-то информационная стена, сообщающая, что «подключение к сайту Росстата не защищено».

    • Нет аватара termometrix18.11.25 11:32:31

      Будьте осторожны с такими комментариями, поскольку я проверяю информацию из нескольких источников, а модераторы, прочитав комментарии, подобные Вашему, отправят статью за пределы официальной ленты, лишив её аудитории. К сожалению, в такой ситуации моя работа с достоверными данными будет напрасной. В таком случае нет смысла публиковать какие-либо обзоры по жилищному строительству, и без того профильный блог «Жилищное строительство» не развивается достаточно, а аудитория и граждане будут не в курсе состояния жилищного сектора в России и могут стать лёгкой добычей для поистине злонамеренных манипуляций и информационных вбросов.

