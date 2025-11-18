Внедрение отечественной серийной автономной грузовой техники в России набирает обороты. Если большие грузовики только готовят к работе без оператора в кабине на дорогах общего пользования, то на территории складских и логистических центров использование машин грузоподъемностью до 2 тонн полностью без людей уже не редкость. Счет таких выпущенных автономных электрогрузовиков российской марки «ЭвоКарго» модели N1 в 2025 году уже приближается к 200 единицам.

Статистика говорит о том, что в 2024 году только машины «ЭвоКарго» перевезли на территориях российских предприятий более 120 000 тонн грузов, годом ранее цифры были куда скромнее — менее 24 000 тонн. В 2025 году нас ожидает очередной рост показателей, в число эксплуатантов робогрузовиков добавляются всё новые компании. Например, осенью нынешнего года в их число вошла сеть «Детский мир», на подмосковном складском комплексе которой начали перевозки грузовики-роботы ЭвоКарго N1 (Evocargo N1). По информации разработчиков, в зависимости от параметров объекта наибольший эффект от использования системы таких машин достигается при внедрении пяти и более единиц.

Безопасное и точное перемещение грузов российские грузовики-роботы обеспечивают за счет собственной системы машинного зрения отечественной разработки. Машины видят и «ощущают» мир благодаря комплексной системе восприятия, включающей в себя камеры, лидары и другие датчики. На традиционном месте кабины для водителя расположен мощный вычислительный блок, в котором алгоритмы искусственного интеллекта обрабатывают всю информации от сенсоров и позволяют грузовику прогнозировать движение объектов вокруг и планировать свое безопасное движение. Технологии искусственного интеллекта, компьютерное зрение и множество датчиков создают обзор 360 градусов, что позволяет роботизированной платформе реагировать на препятствия в 3 раза быстрее водителя.

Использование аккумуляторов и отсутствие водителя позволяет задействовать машину в любое время дня и ночи. Запаса хода батарей хватает на 200 километров, что в условиях ограниченной территории перевозок, дает возможность выполнять по десять и более рейсов в день. При внедрении беспилотных грузовиков «ЭвоКарго» производится расчет модели их эксплуатации на территории заказчика, проводятся тестовые запуски маршрутов, позволяющие наиболее выгодно рассчитать схемы движения и т. д. По подсчетам представителей компании-разработчика, в сумме факторов использование автономных грузовиков снижает расходы на логистику в объеме до 30%.

https://evocargo.com/