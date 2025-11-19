Судостроительная компания ООО «Стройлидерплюс» в Астрахани передала ФГУП «Росморпорт» земснаряд «Николай Гричановский» проекта FPDG3 для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале.

ООО «Семорок М» разработал проект по электрике, поставил полный комплекс электрооборудования (Главный и аварийный распределительные щиты, щиты управления технологическим оборудованием с частотными преобразователями, общесудовой пульт управления и кресло-пульт), также были проведены пусконаладочные и швартовные испытания.

«Техническая часть судна не вызывает вопросов. Перед передачей земснаряда флоту мы провели настройку автоматики управления лебедками — все работает отлично. Костяк экипажа судна сформирован. У нас опытные матросы, багермейстеры, операторы и механики. До конца года доукомплектуем несколько позиций и будем готовы», — отметил капитан судна Алексей Николаев.

Напомним, это второй земснаряд проекта. Серия судов строится компанией «Стройлидерплюс» в рамках заключенных контрактов с ФГУП «Росморпорт» для нужд Астраханского филиала «Росморпорт». Церемония закладки киля судна «Николай Гричановский» состоялась 30 ноября 2023 года. Земснаряд был спущен на воду 13 мая 2025 года.

В августе 2024 года заказчику было передано головное судно «Николай Русанов» земснаряд усиленно выполняет поставленные задачи в акватории Волго-Каспийского морского судоходного канала, в соответствии с заявленными техническими характеристиками. На этом судне «Семорок М» выполнил аналогичные работы.