Мурманский тарный комбинат запустил новую линию по производству гофрокартона
В Мурманском тарном комбинате состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию новой высокотехнологичной линии по производству трехслойного гофрокартона.
Для производства была приобретена современная автоматизированная линия. Технологический процесс включает в себя несколько этапов: подготовку и кондиционирование бумаги, гофрирование, автоматическое нанесение клея и склеивание слоев под давлением, а также последующую сушку для обеспечения высокой прочности готового материала. Завершающими стадиями являются нарезка и рилевка (нанесение биговки) гофрокартона, что позволяет сразу передавать его на производство готовой тары.Запуск собственного производства гофрокартона позволит Мурманскому тарному комбинату обеспечить полный замкнутый цикл выпуска тароупаковочной продукции, значительно сократить зависимость от внешних поставщиков, повысить гибкость и скорость выполнения заказов. Новая продукция будет востребована предприятиями рыбной, пищевой, логистической и других ключевых отраслей региона.
