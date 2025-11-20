АО «Транснефть — Приволга» ввело в эксплуатацию два новых судна-бонопостановщика
20 ноября в АО «Транснефть — Приволга» состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию двух новых судов-бонопостановщиков — «Артем Аверьянов» и «Юрий Макарцев». Судна названы в память о сотрудниках предприятия, погибших в ходе СВО.
В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, генеральный директор АО «Транснефть — Приволга» Дмитрий Бузлаев, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, полковник внутренней службы Алексей Степанов, генеральный директор группы компаний «Р-Флот» Алексей Клепиков и родственники погибших героев. Дмитрий Бузлаев и Алексей Степанов приняли доклады капитанов и объявили о начале эксплуатации судов.
«Для нас особенно значимо присвоение судам имен работников, погибших в ходе выполнения воинского долга. Уверен, мы продолжим сохранять память и чтить подвиги наших героев», — подчеркнул Дмитрий Бузлаев.
Закладка судов проекта RBT2006 состоялась на судостроительном комплексе компании «Р-Флот» в поселке Окский Нижегородской области в июне 2024 года, а их спуск на воду — в августе 2025 года. Важной особенностью проекта является использование исключительно отечественных оборудования и материалов.
Новые суда-бонопостановщики предназначены для оперативного реагирования на возможные разливы нефти и нефтепродуктов на акваториях. Их основные задачи — установка боновых заграждений, формирование нефтесборных ордеров, транспортировка средств ликвидации разливов, а также проведение поисково-спасательных операций.
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил значимость проекта для региона и назвал «Транснефть — Приволга» надежным партнером, с которым реализуются важные производственные и социальные инициативы.
Церемония завершилась награждением сотрудников предприятия, внесших значительный вклад в реализацию этого проекта, сообщает пресс-центр АО «Транснефть-Приволга».
ТТХ проекта RBT2006
Длина габаритная (м) 19.5
Ширина габаритная (м) 5.9
Высота борта (м) 2.6
Осадка судна (м) 1.25
