20 ноября в АО «Транснефть — Приволга» состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию двух новых судов-бонопостановщиков — «Артем Аверьянов» и «Юрий Макарцев». Судна названы в память о сотрудниках предприятия, погибших в ходе СВО.

В церемонии приняли участие министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков, генеральный директор АО «Транснефть — Приволга» Дмитрий Бузлаев, первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, полковник внутренней службы Алексей Степанов, генеральный директор группы компаний «Р-Флот» Алексей Клепиков и родственники погибших героев. Дмитрий Бузлаев и Алексей Степанов приняли доклады капитанов и объявили о начале эксплуатации судов.

«Для нас особенно значимо присвоение судам имен работников, погибших в ходе выполнения воинского долга. Уверен, мы продолжим сохранять память и чтить подвиги наших героев», — подчеркнул Дмитрий Бузлаев.

Закладка судов проекта RBT2006 состоялась на судостроительном комплексе компании «Р-Флот» в поселке Окский Нижегородской области в июне 2024 года, а их спуск на воду — в августе 2025 года. Важной особенностью проекта является использование исключительно отечественных оборудования и материалов.

Новые суда-бонопостановщики предназначены для оперативного реагирования на возможные разливы нефти и нефтепродуктов на акваториях. Их основные задачи — установка боновых заграждений, формирование нефтесборных ордеров, транспортировка средств ликвидации разливов, а также проведение поисково-спасательных операций.

Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил значимость проекта для региона и назвал «Транснефть — Приволга» надежным партнером, с которым реализуются важные производственные и социальные инициативы.

Церемония завершилась награждением сотрудников предприятия, внесших значительный вклад в реализацию этого проекта, сообщает пресс-центр АО «Транснефть-Приволга».

ТТХ проекта RBT2006

Длина габаритная (м) 19.5

Ширина габаритная (м) 5.9

Высота борта (м) 2.6

Осадка судна (м) 1.25