Конвейерные рольганги для промышленных линий
На заводе Техмаш произвели рольганги — конвейерные системы, предназначенные для транспортировки различного рода упакованного товара. Они обеспечивают эффективную подачу и приём продукции, оптимизируя рабочие процессы на производственных линиях. Конструкция включает раму и ролики, которые позволяют перемещать грузы с минимальными затратами энергии, а приводные модели оснащены мотор-редуктором и цепью для автоматизированного перемещения материалов.
Рольганги находят широкое применение в пищевой промышленности, машиностроении, на складах и в логистике. Они транспортируют коробки, упаковки, поддоны и другие виды продукции, обеспечивая бесперебойную работу производственных и складских процессов. Надёжная конструкция и качественные материалы гарантируют долговечность оборудования и минимальные затраты на обслуживание.
Системы рольгангов Техмаш изготавливаются с учётом специфики каждого предприятия, позволяя адаптировать длину и угол наклона под конкретные условия работы. Такой подход обеспечивает высокую производительность линии, позволяя быстро перемещать тяжёлые поддоны на складах, организовывать сборку готовой продукции на производстве и эффективно транспортировать коробки и упаковки на логистических участках.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0