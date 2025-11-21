На заводе Техмаш произвели рольганги — конвейерные системы, предназначенные для транспортировки различного рода упакованного товара. Они обеспечивают эффективную подачу и приём продукции, оптимизируя рабочие процессы на производственных линиях. Конструкция включает раму и ролики, которые позволяют перемещать грузы с минимальными затратами энергии, а приводные модели оснащены мотор-редуктором и цепью для автоматизированного перемещения материалов.

Рольганги находят широкое применение в пищевой промышленности, машиностроении, на складах и в логистике. Они транспортируют коробки, упаковки, поддоны и другие виды продукции, обеспечивая бесперебойную работу производственных и складских процессов. Надёжная конструкция и качественные материалы гарантируют долговечность оборудования и минимальные затраты на обслуживание.

Системы рольгангов Техмаш изготавливаются с учётом специфики каждого предприятия, позволяя адаптировать длину и угол наклона под конкретные условия работы. Такой подход обеспечивает высокую производительность линии, позволяя быстро перемещать тяжёлые поддоны на складах, организовывать сборку готовой продукции на производстве и эффективно транспортировать коробки и упаковки на логистических участках.