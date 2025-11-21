«Северсталь» завершила капитальный ремонт конвертера № 2 в Череповце
На Череповецком металлургическом комбинате завершили плановый капитальный ремонт конвертера № 2 — одного из ключевых агрегатов в производстве стали. Работы были направлены на то, чтобы обеспечить его надежную и бесперебойную работу в ближайшие месяцы.
Основной задачей ремонта стала полная замена футеровки — внутреннего огнеупорного слоя, который защищает корпус агрегата от высоких температур. От его состояния напрямую зависит стабильность всего производственного процесса.
Параллельно специалисты провели ремонт газоочистного оборудования, которое улавливает и обезвреживает выбросы. Были отремонтированы элементы свечи дожигания, привода нагнетателя газов и вертикального тракта. Эти работы напрямую влияют на снижение экологической нагрузки.
Объем инвестиций в ремонт составил около 80 миллионов рублей. В работах были задействованы сотрудники 15 подрядных организаций Вологодской области.
Как сообщили в компании, это событие продолжает курс компании на модернизацию сталеплавильного производства. В 2025 году «Северсталь» завершила программу полного переоснащения передела, вложив в замену всех трех конвертеров ЧерМК более 7,5 миллиардов рублей. Результаты этой работы уже видны: в 2024 году комбинат произвел 9,3 миллиона тонн стали.
