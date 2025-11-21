Компания «ИнКомПро» приступила в Шелехове Иркутской области к выпуску импортозамещающих алюминиевых туб для мазей, кремов и зубных паст. Объем производства составит до 33 млн туб в год.

Инвестиции в создание нового производства составили 75 млн рублей. Из них в виде льготного займа по совместной федерально-региональной программе «Проекты развития » 41,8 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП), а 17,9 млн рублей — Фонд развития промышленности Иркутской области.

Алюминиевые тубы применяются в качестве упаковки для фармацевтической, косметической, пищевой и иной продукции — мазей, гелей, кремов, зубных паст, красок для волос, клеев, герметиков, художественных красок и т. д.

По оценкам компании, около 22% российского рынка алюминиевых туб занимают зарубежные производители, преимущественно из Китая и Египта. Иркутская компания намерена стать одним из крупнейших производителей этой продукции в Сибирском федеральном округе и заместить часть импорта.

«Благодаря займу федерального и регионального Фондов развития промышленности компания вышла в новый для себя сегмент рынка. Мы — единственный производитель алюминиевых туб от Новосибирска до Владивостока. Создание локального производства такой упаковки позволит действующим производителям продуктов питания, фармацевтики, косметики и бытовой химии за Уралом снизить цены на закупаемую алюминиевую тубу и стимулирует появление нового бизнеса. Также, производство алюминиевой тубы позволит заместить неэкологичные ламинатные тубы, что внесет вклад в экологическую безопасность региона», — рассказал генеральный директор ООО «ИнКомПро» Александр Прокудин.

Тубы изготавливают из первичного алюминия российского производства без примесей вторичного металла, т. е. из «зеленого алюминия» с низким углеродным следом и минимальным воздействием на окружающую среду. Кроме того, алюминиевые тубы легко поддаются переработке.

Среди потенциальных покупателей продукции — ведущие российские фармацевтические и косметические компании, а также производители художественных красок.

Наряду с высокими барьерными свойствами, алюминиевая туба в отличии от ламинатной и пластиковой обладает «эффектом памяти» (memory effect). Это означает, что остаточная деформация стенки не позволяет тубе всасывать воздух внутрь после выдавливания порции продукта. В результате, в содержимое не попадают посторонние вещества и запахи, что предохраняет его от процессов окисления и микробиологического заражения. Это особенно важно для сохранения свойств лекарственных средств, косметики (в том числе краски для волос) и продуктов питания в рамках всего периода годности.