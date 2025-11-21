В Балашовском районе началось строительство завода по производству рыбных кормов с инвестициями 1,5 млрд рублей.

Компании «Рыбкорм» выдано разрешение на строительство современного завода по производству кормов для аквакультуры. Проект будет реализован в Балашовском районе с общим объемом инвестиций 1,5 миллиарда рублей.

Строительство производственного комплекса планируется завершить в 2026 году. Мощность нового предприятия составит 30 тысяч тонн высококачественных рыбных кормов в год.

Проект не только создаст 50 новых рабочих мест, но и станет новым перспективным производством для региона.

В состав будущего завода войдут административная постройка, склады и основное производственное здание.