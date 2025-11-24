ЕВРАЗ после двухлетней модернизации ввел в строй новую коксовую батарею
Проект реализован после получения всех необходимых разрешений от Сибирского управления Ростехнадзора.
Основная задача новой батареи мощностью 750 тысяч тонн кокса в год — обеспечить собственным сырьем доменное производство комбината.
Параллельно были внедрены технологические решения, позволяющие увеличить переработку побочного коксового газа, что снижает общую экологическую нагрузку.
Масштаб проекта подчеркивают его цифры: на строительной площадке работали 1500 специалистов, которые смонтировали 9000 тонн оборудования и проложили 250 километров кабельных трасс. Общий объем инвестиций в модернизацию составил 21 миллиард рублей, рассказали в Евраз.
