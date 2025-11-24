КамАЗ изготовил первую серийную партию седельных тягачей КамАЗ-54901 поколения К5+ — с главного конвейера сошли 20 машин версии Hi-Tech, ещё 15 ожидаются в декабре. Флагманские тягачи уже поставлены российским и зарубежным клиентам, а до конца года в экспорт отправится дополнительно десять автомобилей.

Обновлённый магистральный тягач оснащён комплексом систем помощи водителю, в него входит адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, экстренное торможение, а также комплексы ABS, ESP, ASR и EBS. Улучшенный аэродинамический обвес кабины снижает расход топлива на 5-10%.

Главное техническое обновление — установка 13-литрового двигателя КамАЗ Р6 910 на 560 л.с. и 2600 Н·м крутящего момента, что значительно повышает динамику и снижает расход по сравнению с базовой версией (483 л.с.). Тягачи получили 12-ступенчатую роботизированную КПП с ретардером, два топливных бака с запасом хода до 5000 км, а также повышенный уровень комфорта, включая холодильник под спальным местом.

Кабина нового поколения шириной 2,5 м сохранила высокую крышу, два спальных места и ровный пол. Она изготовлена из оцинкованных деталей с катафорезным грунтом, что обеспечивает лучшую устойчивость к коррозии.

