Концерн «Калашников» выполнил госзаказ на поставку автоматов АК-12, отгрузив последнюю партию оружия в рамках контракта 2025 года. Одновременно с базовой моделью предприятие освоило серийный выпуск новой укороченной версии — АК-12К, созданной специально для штурмовых и разведывательных подразделений.

Как рассказали в Концерне, новая модификация сохранила ключевые преимущества АК-12 образца 2023 года — улучшенную эргономику, возможность крепления современных прицелов и тактических аксессуаров, повышенную точность стрельбы. При этом уменьшенные габариты делают оружие более удобным для действий в тесных помещениях и при перемещении на технике.

Успешное применение автоматов в боевых условиях вызвало рост международного спроса. По словам представителей концерна, экспортный портфель на 2026 год уже полностью сформирован. Иностранные заказчики особенно отмечают надежность оружия в сложных климатических условиях и его совместимость с различными типами боеприпасов.

Автоматы АК-12 продолжают поступать в войска в рамках оснащения экипировкой «Ратник». Концерн сохраняет высокие темпы производства, одновременно работая над дальнейшим развитием линейки — в конструкторском бюро уже ведутся испытания новых образцов стрелкового оружия.