9-й современный поезд начал курсировать для жителей Москвы и области.
Птицы улетают на юг, а «Иволга 4.0» — на Ярославское направление. Уже 9-й современный поезд начал курсировать для жителей Москвы и области.
Каждый день более 300 тыc. пассажиров совершают поездки на Ярославском направлении. Для многих жителей это главный маршрут на работу и учебу.
Комфорт пассажиров обеспечивают:
🔹 просторные, чистые и светлые салоны
🔹 мягкий свет
🔹 зарядки для мобильных устройств
🔹 климат-контроль
🔹 плавный и почти
Вместе с коллегами из ЦППК и АО «ТМХ» мы продолжаем комплексное обновление парка поездов. Юбилейная «Иволга 4.0» на Ярославском направлении уже совсем скоро!
«Поезда прошлых поколений уже не отвечают современным требованиям комфортных поездок. Поэтому в соответствии со Стратегией развития транспорта, которую утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин, в 2025 году мы начали обновлять устаревшие составы на Ярославском направлении. Планируем полностью завершить этот процесс до 2030 года. Всего поставим более 1 тыc. вагонов. К этому времени средний возраст поездов на Ярославском направлении сократится более чем в 5 раз: до 3,5 лет», — отметил Максим Ликсутов.
