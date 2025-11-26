Представили новую версию комбинированной дорожной машины (КДМ) на базе самосвала КАМАЗ-6595.
Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» и смоленский «Завод КДМ» представили новую версию комбинированной дорожной машины (КДМ) на базе самосвала КАМАЗ-6595. Новая высокоэффективная модель спецтехники доступна для заказа
Впервые универсальный спецавтомобиль КДМ ЭД445В1, созданный при участии партнёра автогиганта «Завода КДМ», был представлен в этом году на выставке COMvex 2025. АО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» информирует о возможности заказа новой модели комбинированной дорожной машины на базе высокотехнологичного самосвала KAMAЗ-6595. Машина может обслуживать дороги в многоснежные российские зимы эффективнее своих предшественников.
КДМ ЭД445В1 создана с целью повышения эффективности обслуживания дорог и магистралей в условиях российского климата. Спецтехника сочетает в себе высокий уровень надёжности и обеспечивает комфорт водителя, что характерно для автомобилей КАМАЗ поколения К5. Новый самосвал оснащён двигателем мощностью 483 л.с., обеспечивающим высокую производительность даже в сложных климатических условиях. Удобная и просторная кабина гарантирует безопасность водителя и удобство управления машиной. Также автомобиль оснащён функцией автоматического ограничения скорости при поднятии кузова, что повышает безопасность движения и предотвращает повреждение груза.
Для увеличения уровня комфорта и безопасности водителей установлены новые светодиодные фары с подогревом стекла. Они исключают налипание снега в зимний период и улучшают освещение рабочей зоны дорожной машины на 50%.
Одним из ключевых преимуществ КДМ на базе самосвала КАМАЗ-6595 является установка 9-тонной передней оси, что позволяет увеличить общую нагрузку на автомобиль на 20% по сравнению с предыдущими моделями. Теперь возможна установка большего количества дополнительного оборудования, что расширяет спектр выполняемых задач и увеличивает полезную загрузку транспортного средства. Благодаря увеличенному клиренсу повышается проходимость машины по дорогам с плохим покрытием и удалённым районам, обеспечивая бесперебойную работу спецтехники в любых условиях.
Таким образом, новое поколение КДМ на базе самосвала КАМАЗ-6595 открывает широкие перспективы для повышения качества обслуживания дорог и способствует улучшению транспортной инфраструктуры в регионах страны.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 0