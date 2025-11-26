Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» и смоленский «Завод КДМ» представили новую версию комбинированной дорожной машины (КДМ) на базе самосвала КАМАЗ-6595. Новая высокоэффективная модель спецтехники доступна для заказа

Впервые универсальный спецавтомобиль КДМ ЭД445В1, созданный при участии партнёра автогиганта «Завода КДМ», был представлен в этом году на выставке COMvex 2025. АО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ» информирует о возможности заказа новой модели комбинированной дорожной машины на базе высокотехнологичного самосвала KAMAЗ-6595. Машина может обслуживать дороги в многоснежные российские зимы эффективнее своих предшественников.

КДМ ЭД445В1 создана с целью повышения эффективности обслуживания дорог и магистралей в условиях российского климата. Спецтехника сочетает в себе высокий уровень надёжности и обеспечивает комфорт водителя, что характерно для автомобилей КАМАЗ поколения К5. Новый самосвал оснащён двигателем мощностью 483 л.с., обеспечивающим высокую производительность даже в сложных климатических условиях. Удобная и просторная кабина гарантирует безопасность водителя и удобство управления машиной. Также автомобиль оснащён функцией автоматического ограничения скорости при поднятии кузова, что повышает безопасность движения и предотвращает повреждение груза.

Для увеличения уровня комфорта и безопасности водителей установлены новые светодиодные фары с подогревом стекла. Они исключают налипание снега в зимний период и улучшают освещение рабочей зоны дорожной машины на 50%.

Одним из ключевых преимуществ КДМ на базе самосвала КАМАЗ-6595 является установка 9-тонной передней оси, что позволяет увеличить общую нагрузку на автомобиль на 20% по сравнению с предыдущими моделями. Теперь возможна установка большего количества дополнительного оборудования, что расширяет спектр выполняемых задач и увеличивает полезную загрузку транспортного средства. Благодаря увеличенному клиренсу повышается проходимость машины по дорогам с плохим покрытием и удалённым районам, обеспечивая бесперебойную работу спецтехники в любых условиях.

Таким образом, новое поколение КДМ на базе самосвала КАМАЗ-6595 открывает широкие перспективы для повышения качества обслуживания дорог и способствует улучшению транспортной инфраструктуры в регионах страны.