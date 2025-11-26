В Евпатории запустили новое мукомольное производство
Новое предприятие по изготовлению муки с мощностью до 150 тонн в сутки запущено в Евпатории.
Оно разместилось на базе Евпаторийского элеватора, который специализировался на приеме, очистке, сушке, хранении и отгрузке зерновых и масличных культур. Отмечается, что производственная мощность элеватора достигает 250 тонн зерна в час, а объем хранения — 50 тысяч тонн.
Теперь мукомольное производство позволяет расширить функции элеватора: от хранения зерна до выпуска готовой продукции. В ассортимент вошла мука высшего и первого сорта.
