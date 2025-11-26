Главная «фишка» фарфоровых игрушек — они светятся, в отличие от глиняных и керамических.

Предприятие работает в Москве с 1991 года и занимает тысячу квадратных метров (четыре этажа и каждом кипит производство).

Изделия получаются крепкими и глянцевыми, а их краски не блекнут с годами, не смываются и не стираются. Внутри они полые.

Производство начинается с утверждения модели будущей игрушки. Дизайнер рисует задумку, затем идёт согласование. Только после этого скульптор лепит образец из пластилина, чтобы продемонстрировать, как будет выглядеть объемное украшение. Затем мастер, называемый форматором, снимает с фигурки гипсовый слепок, по которому отливают чистовую форму.

Следующим этапом мастер заливает в каждую форму жидкий фарфор (шликер), похожий на молочную смесь. Порошок для изготовления шликера закупается у российских и китайских производителей.

У изделия вдоль корпуса проходит шов, образовавшийся от половинок коробка. Его счищают ножиком и промокают фигурки губкой, чтобы убрать возможные крошки. Этот процесс называется обмывкой. Теперь они должны сутки подсохнуть, после чего будут готовы к первому обжигу.

Первый обжиг называется «утиль», он происходит при температуре 800-900 градусов. Изделие становится твердым, и его можно расписывать красками.

После росписи глазуруют в отдельном помещении — окунают в банку со специальной жидкостью. Игрушка становится абсолютно белой.

Второй обжиг при температуре 1300 градусов превратит глазурь в прозрачную, и она создаст защитный слой краскам.

Последним этапом идёт золочение готовых игрушек и третий обжиг при температуре 700-800 градусов в круглой печке, похожей на пароварку. Внутри неё крутится центрифуга, фигурки равномерно прогреваются, позолота застывает.

Готовые игрушки отправляются на склад, который находится здесь же, в кирпичном здании завода. Тут их вручную сортируют и проверяют на брак.