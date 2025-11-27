В Санкт-Петербурге сдана в эксплуатацию школа на 1320 мест
Объект возведен в Красногвардейском переулке, на территории квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». Общая площадь здания переменной этажности (два и четыре этажа) составляет 28,8 тыс. кв. м.
В школе предусмотрены два бассейна, четыре спортивных зала, библиотека, мастерские и лаборатории, актовый зал, столовая, медицинские кабинеты. Занятия начальной школы будут проводиться в выделенном блоке внутри здания.
На территории школы расположен спортивный кластер с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, беговыми дорожками и полосами препятствий. Также предусмотрены метеоплощадка, шахматные и теннисные столы, тренажеры и места для отдыха.
Комплекс полностью адаптирован для маломобильных групп населения, оснащён тремя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000 кг и обладает безбарьерной средой.
