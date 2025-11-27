Завершили свайное основание первой правобережной опоры Ленского моста.

Строительство элементов инфраструктуры Ленского моста продолжается несмотря на сильно отрицательные температуры.

Зимняя производственная программа сформирована с учётом технологических особенностей тех видов работ, которые можно вести в климатических условиях арктической зоны.

Для бесперебойной работы на площадке развернули полный комплекс зимней производственной инфраструктуры. Работают бетонные заводы в арктическом исполнении, которые позволяют обеспечивать стройку бетоном круглый год, оборудовали цех по производству армокаркасов, 2 тёплых гаража для техники, 2 тёплых склада инертных материалов, заканчиваем монтаж 2 складов для хранения строительных материалов.

На правом берегу Лены наши строители ведут буровые работы, устраивают сваи одновременно под 7 опор, уже готово более 70 свай. Полностью завершено свайное основание под опору № 27, также завершается под опору № 21. Ранее на левом берегу наши строители уже выполнили бетонирование свайных оснований всех мостовых опор и полностью завершили возведение первой опоры № 4. Всего сейчас завершено устройство 142 свай длиной до 41 м. На прибрежной технологической площадке левого берега завершено укрупнение стенок и днища второго коффердама для центрального пилона моста. Начали работы по сборке днища третьей металлической конструкции, готово 12 из 15 секций.