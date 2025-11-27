АО «Транснефть — Сибирь» завершило строительство вахтового жилого комплекса (ВЖК) на нефтеперекачивающей станции «Сатарино» (НПС) Нефтеюганского управления магистральных нефтепроводов. Комплекс, рассчитанный на проживание 76 работников, готов к заселению первой вахты. Строительство комплекса велось с июня 2024 года в рамках программы перевода удаленных нефтеперекачивающих станций на вахтовый метод работы. Это позволит оптимизировать вопрос доставки персонала к месту работы. НПС «Сатарино» расположена в 96 км от основного пункта сбора в Нефтеюганске. Штат станции вместе с сотрудниками управления безопасности — 71 человек, для их доставки ежедневно использовалось два автобуса, которые выполняли по два рейса в день. Работники проводили в дороге суммарно по пять часов в день.

Вахтовый жилой корпус объединил в себе всё, что нужно человеку вдали от дома. Построено современное здание с комфортными помещениями для проживания. Новый двухэтажный комплекс общей площадью около 2 тыс. кв. м создан для полноценного отдыха работников. Он включает укомплектованные мебелью двухместные жилые комнаты с совмещенным санузлом, столовую, медицинский пункт, спортивный зал с тренажерами, помещение для бытовых нужд, общие зоны отдыха.