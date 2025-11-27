«Протемол» выпустил партию творогоизготовителей для предприятия в Пермском крае
Компания «Протемол» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») завершает производство и поставку 15 вертикальных творогоизготовителей объёмом 10м3 для крупного молокоперерабатывающего предприятия в Пермском крае.
Конструкция сделана из нержавеющей стали марки AISI 304.
Творогоизготовители оснащены двумя рамными мешалками, моющими головками.
Данное оборудование может быть интегрировано в существующие линии для производства творога кислотным и кислотно-сычужным способами.
