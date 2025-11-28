Автоматизированная газовая котельная располагается на улице Пудова. Мощность — 40 МВт. Все оборудование, за исключением горелок, — российского производства. Уже сегодня котельная обеспечивает теплом основных потребителей города. Это 87 многоквартирных домов, 3 детских сада, общеобразовательную и спортивную школы и другие объекты социального назначения.

Новая котельная на улице Пудова не нуждается в постоянном присутствии обслуживающего персонала.

— Объект полностью автоматизирован. Если температура воздуха на улице понижается, система включает дополнительные котлы. Если же становится теплее, лишние котлы отключаются, — поделилась оператор газовой котельной Наталья Бакшеева.

Такая настройка оборудования позволяет поддерживать в многоквартирных домах и социальных учреждениях комфортную температуру. А также — что немаловажно — экономить топливо.

В настоящее время в Анивском муниципальном округе построены еще две автоматические газовые котельные. Одна в райцентре, вторая — в селе Таранай. Планируется, что до конца года будет введена в эксплуатацию и котельная в селе Троицкое.