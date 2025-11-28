Успешно завершены испытания нового ледокола, в составе электрооборудования которого применяется тиристорный регулятор мощности ТРМ3-Б-3-400-ТОМ4 производства АО «Электрум АВ». Регулятор, выполненный в блочном исполнении, предназначен для плавного пуска и управления электродвигателями судовых лебёдок.

Тиристорный регулятор ТРМ3-Б-3-400-ТОМ4 обеспечивает коммутацию токов до 400 А в сетях 380 В и специально разработан для работы в условиях повышенной влажности, низких температур и морской солевой среды. Его применение в системах судовых лебёдок позволяет обеспечить плавный пуск электродвигателей, снизить механические нагрузки на оборудование и повысить надежность работы в экстремальных арктических условиях.

Разработка и успешное внедрение тиристорного регулятора ТРМ3-Б-3-400-ТОМ4 продолжает программу импортозамещения критически важных компонентов для судостроения. Как и другая продукция «Электрум АВ» — драйверы силовых транзисторов, реле постоянного тока и интеллектуальные инверторы — данный регулятор демонстрирует возможность полного замещения иностранных аналогов в системах управления морской техники.

Продукция «Электрум АВ» продолжает расширять своё применение в различных отраслях промышленности. Тиристорные регуляторы мощности, наряду с другой продукцией предприятия, используются в составе изделий ВПК, в горнодобывающей промышленности, железнодорожном транспорте и других ответственных областях машиностроения, подтверждая репутацию компании как надёжного поставщика электронных компонентов для работы в экстремальных условиях.