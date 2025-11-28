Объект был возведен в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Строительство амбулатории началось в 2024 году для повышения доступности медицинской помощи в сельской местности. На эти цели было выделено 36 млн рублей.Еще порядка 5 млн рублей израсходовано на закупку медоборудования и мебели. Объект площадью 420 кв. метров рассчитан на 50 посещений в смену. Предусмотрено зонирование на детскую и взрослую части, дневной стационар, процедурные и прививочные кабинеты, а также кабинеты медпрофилактики. В детском отделении будет вести прием врач-педиатр. Во взрослом отделении пациенты смогут обратиться за помощью к терапевту, гинекологу, стоматологу.

До конца текущего года будет завершен капремонт пяти зданий больниц и поликлиник в Майкопе, Адыгейске, Гиагинском, Кошехабльском и Тахтамукайском районах. Также в этом году для жителей сельской местности откроются еще 6 врачебных амбулаторий. Кроме села Садовое (Красногвардейский район), они будут открыты: в ауле Афипсип (Тахтамукайский район), в ауле Шенджий (Тахтамукайский район), в станице Абадзехской (Майкопский район), в поселке Победа (Майкопский район), в поселке Краснооктябрьском (Майкопский район), в хуторе Северо-Восточные Сады (Майкопский район).

Напомним, благодаря реализации госпрограмм и нацпроектов за последние 8 лет в Адыгее открыты 4 новые больницы, 5 поликлиник, 33 фельдшерско-акушерских пункта и 3 врачебные амбулатории.