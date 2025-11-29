«Газпром нефть» нарастила добычу и переработку
«Газпром нефть» по итогам первых девяти месяцев продемонстрировала выручку в размере 2 703 млрд рублей, следует из данных промежуточной финансовой отчетности компании, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Скорректированная EBITDA по итогам девяти месяцев составила 789 млрд рублей. Чистая прибыль, относящаяся к акционерам «Газпром нефти», за этот период достигла 234 млрд рублей.
Показатель долговой нагрузки (соотношение чистого долга к EBITDA) составляет 0,93 и остается на комфортном уровне, что позволяет сохранять финансовую гибкость компании.
По итогам девяти месяцев 2025 года добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях достигла 97,49 млн тонн нефтяного эквивалента (н.э.), увеличившись на 4,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем переработки вырос на 2,6% год к году, до 32,79 млн тонн.
Отмечается, что «Газпром нефть» реализует ряд крупных проектов добычи углеводородов в Восточной Сибири и на Ямале. Кроме того, компания продолжает программу модернизации нефтеперерабатывающих заводов. Эти проекты обеспечивают долгосрочную устойчивость компании.
