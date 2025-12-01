Новолакская ВЭС «Росатома» начала поставки электроэнергии в единую сеть России
1-я очередь Новолакской ветроэлектростанции «Росатома» в Республике Дагестан начала поставлять электроэнергию в единую сеть России.
Первый этап включает в себя 61 ветроустановку общей установленной мощностью 152,5 МВт. На втором этапе в 2026 году будут введены в эксплуатацию еще 59 ВЭУ общей установленной мощностью 147,5 МВт. После ввода второго этапа ветропарк станет крупнейшим в России.
Суммарная установленная мощность ветроэлектростанции составит 300 МВт. Плановая среднегодовая выработка — 879 млн кВт*час.
