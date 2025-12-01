АО «Концерн «Калашников» осуществил очередную масштабную поставку беспилотных летательных аппаратов (БЛА) «СКАТ 350 М» в адрес заказчика. Контракт выполнен точно в срок и в полном объеме.

«СКАТ 350 М» — самый массовый гражданский беспилотник в портфеле «Калашникова», однако он доказал свою высокую эффективность и в специальных условиях. Аппарат предназначен для разведки местности и сопровождения наземных операций в любых, в том числе суровых, погодных условиях в широком диапазоне температур. Его автономность достигает четырех часов. Конструктивные особенности позволяют ему выполнять задачи на высотах от 300 до 5000 метров, отличаясь высокой надежностью и износостойкостью.

По оценкам военнослужащих, «СКАТ 350 М» зарекомендовал себя как один из ведущих воздушных разведчиков в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Он активно применяется подразделениями войск беспилотных систем для обнаружения наземных и морских целей с последующим наведением на них высокоточных средств поражения.

Как рассказали в Концерне, благодаря данным, полученным с помощью этих БЛА, были успешно поражены различные цели, включая танки «Леопард» и «Абрамс», боевые машины пехоты «Брэдли», реактивные системы залпового огня HIMARS, противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», а также малые безэкипажные катера. Также уничтожено значительное количество огневых позиций, пунктов управления беспилотниками, складов с боеприпасами и ударными БЛА, центров подготовки и укрытий с живой силой ВСУ.